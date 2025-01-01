На аукционе в Пермском крае реализованы 20 лесосек с древесиной для заготовки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ», принадлежащей АО, 20 августа состоялся электронный аукцион. Предметом аукциона являлось право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда Пермского края. Участниками торгов могли быть только субъекты малого и среднего бизнеса, заинтересованные в заготовке древесины.

В результате торгов было реализовано 20 лесосек, общий объём древесины для заготовки по которым составил 41,6 тыс. кубометров.

В общей сложности для участия в аукционе малым и средним предприятиям было предложено 30 лесных участков, где общий разрешённый объём вырубки достигал 62 тыс. кубометров древесины.

Финансовые поступления от реализации древесины будут распределены между бюджетами разных уровней. В федеральный бюджет поступит 8,5 млн руб., а в краевой бюджет будет направлено 38,6 млн руб.

