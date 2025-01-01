Пермского студента осудят за сбыт наркотиков Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Перми завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего уроженца Березников. Ему предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ, а именно: покушение на незаконный сбыт и сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый нашёл объявление о работе курьером в онлайн-магазине, торгующем запрещенными веществами. Он получил координаты тайника, расположенного в одном из садоводческих товариществ Краснокамского городского округа, и забрал оттуда сверток с наркотическим веществом общим весом не менее 970 г.

В дальнейшем он разделил наркотик на две части весом 456,3 и 514,2 г. По указанию анонимного куратора большую часть наркотиков он спрятал в тайнике на территории Краснокамского городского округа, а оставшуюся часть оставил у себя для последующей реализации.

После закладки тайника молодой человек направился на автобусе в Березники. Однако доехать до места назначения ему не удалось. На ул. Цимлянской в общественном транспорте его задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД. В ходе личного досмотра у него была обнаружена и изъята оставшаяся часть наркотиков.

Следствие установило, что молодой человек занимался преступной деятельностью с осени 2024 года, получая оплату в криптовалюте. Студент первого курса признал свою вину. На время расследования он был заключен под стражу.

Следствием собраны достаточные доказательства, и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

