Стали известны подробности гибели двух детей под брёвнами в Прикамье Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Появились новые сведения о гибели детей в Пермском крае, которых завалило бревнами. Согласно информации, предоставленной департаментом социальной политики администрации губернатора Пермского края сайту perm.aif.ru, два десятилетних мальчика, ставшие жертвами обрушения штабеля бревен в Чусовском округе, проезжали на велосипедах рядом с лесопильным предприятием и решили зайти на его территорию.

Сообщается, что дети забрались на сложенные стволы деревьев, что спровоцировало их обрушение. В результате мальчики оказались под бревнами и скончались на месте происшествия.

Несчастный случай произошел на промышленной территории вблизи ул. Набережной в п. Лямино. В департаменте соцполитики администрации губернатора Пермского края, отвечая на запрос издания, отметили, что частная территория предприятия находилась под охраной, однако не была обнесена забором, что позволило детям беспрепятственно проникнуть на нее.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.