Тарифы на межмуниципальные перевозки в Прикамье в 2026 году вырастут на 4% Доходы бюджета от услуг перевозки увеличатся в 2025-2027 годах почти на 500 млн рублей

Константин Долгановский

В Прикамье планируется увеличение стоимости проезда на межмуниципальных маршрутах в 2026 году на 4%, в 2027 — на 15%. Такие данные следуют из финансово-экономического обоснования к поправкам в региональный бюджет на 2025-2027 годы. Проект изменений внесён на рассмотрение заксобрания Пермского края.

Документом предлагается увеличить доходную часть казны от оказания платных услуг ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» на 497,7 млн руб. В том числе, в 2025 году на 149,3 млн — до 2,9 млрд руб., в 2026 году на 165,1 млн — до 3,2 млрд руб., в 2027 году на 183,3 млн — до 3,6 млрд руб.

Государственное казённое учреждение «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» является подведомственным учреждением краевого минтранса. Организация осуществляет перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам на территории региона по регулируемым тарифам, заключает контракты на их выполнение и осуществляет контроль за перевозчиками.

«Расчёт увеличения доходов произведён исходя из ожидаемой оценки поступления доходов на основании фактических данных по пассажиропотоку за период апрель 2024—март 2025 годов, средней дальности поездки и действующих тарифов. Также увеличение доходов за счёт планируемого увеличения стоимости проезда в 2026 году на 4%, в 2027 году на 15%», — поясняют авторы поправки.

Это позволит сэкономить средства краевого бюджета. В частности, поправками предлагается перераспределить расходы между источниками финансирования: увеличить доходы за счёт перевозок автомобильным транспортом и уменьшить на эту же сумму объём расходов бюджета Пермского края.

