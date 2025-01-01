Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Проведение гастролей Театра-Театра в Пермском крае оценили в 3,5 млн рублей Театр планирует гастрольную деятельность на время ремонта в большом зале Поделиться Твитнуть

На организацию и проведение гастролей Театра-Театра в Перми и Пермском крае в нынешнем году из краевого бюджета будет направлено 3,5 млн руб.

Об этом сказано в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края, направленном губернатором Дмитрием Махониным на утверждение депутатов Законодательного собрания. Средства предлагается выделить в рамках направления «Реализация мероприятий, направленных на развитие отрасли культуры» краевой государственной программы «Пермский край — территория культуры».

В документе говорится, что гастрольную деятельность театра планируется организовать в связи с планируемым проведением ремонтных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Театр драматический». Как уже сообщал «Новый компаньон», капитальный ремонт большого зрительного зала и фойе продолжится не менее 14 месяцев. Дата начала ремонта пока не известна.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.