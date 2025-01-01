Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Здание одного из главных музеев Пермского края планируется отреставрировать в 2027 году Работы оценены в 100 млн рублей Поделиться Твитнуть

В 2027 году должен быть отреставрирован объект культурного наследия «Гимназия женская» в Чердыни, по ул. Юргановской, 60. В этом здании располагается один из корпусов Чердынского краеведческого музея, так называемый «Выставочный зал».

В проекте бюджета Пермского края, внесённом на утверждение Законодательного собрания губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, предлагается в рамках направления «Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 18 млн руб. с 2025 на 2026 год в связи с планируемым сроком оплаты проектно-изыскательных работ в 2026 году. В 2026 году предлагается увеличить расходы на 1,2 млн руб., а в 2027-м — на 99,9 млн руб. в связи с актуализацией начальной максимальной цены контракта.

Это здание — последнее в комплексе из четырёх корпусов музея в Чердыни, в котором ещё не была проведена реставрация. Оно находится рядом с другим музейным зданием, поэтому, как сообщила «Новому компаньону» директор учреждения Ирина Трофимова, планируется соединить их крытым двором.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.