Предприятие из Пермского края нарастило объём валовой продукции на 50% С производством ООО «Металлист» ознакомился глава региона Дмитрий Махонин

Пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочего визита в Кунгур посетил производственную площадку ООО «Металлист», выпускающего мебельную фурнитуру, скобяные изделия и перфорированный крепёж.

По словам генерального директора предприятия Александра Высоцкого, за пять лет количество сотрудников общества увеличилось в четыре раза, а объём валовой продукции — на 50%. Сегодня ассортимент продукции ООО «Металлист» насчитывает свыше тысячи наименований, освоено производство более 200 новых изделий. Продукция поставляется не только на российский рынок: предприятие работает на экспорт, изделия идут в Беларусь, Армению, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан.

Дмитрий Махонин отметил, что предприятие является лидером в своей сфере в Прикамье и стране в целом, и поблагодарил сотрудников предприятия за работу.

«Кроме того, вы отправляете гумпомощь нашим бойцам в зону СВО, помогаете благоустраивать Кунгур, ремонтировать местные храмы и мечети. Это говорит о том, что вы любите родную землю. Желаю вам успехов!» — подчеркнул глава региона.

За вклад в развитие промышленности Пермского края и многолетний добросовестный труд Благодарственными письмами губернатора Пермского края были отмечены гальваник II разряда Андрей Голыдрев, начальник отдела продаж Андрей Колчанов, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике VI разряда Андрей Пестерев, лаборант химического анализа Татьяна Пепеляева и оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата III разряда Евгений Яковлев.

