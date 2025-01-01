Отправки хвойных лесоматериалов из Прикамья в Индию выросли в полтора раза Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

С 1 января по 18 августа 2025 года объём экспорта хвойных пиломатериалов из Пермского края в Индию достиг 1680 куб. м. Это на 50% превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда было отправлено 1080 кубометров.

В частности, 15 августа 2025 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело карантинный фитосанитарный контроль партии хвойных лесоматериалов объемом 240 кубометров, находящейся на территории Пермского края.

Все образцы продукции были подвергнуты лабораторным исследованиям в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Анализ не выявил карантинных вредных организмов. Экспертиза подтвердила соответствие продукции фитосанитарным нормам, установленным страной-импортером.

С начала 2025 года для осуществления поставок лесоматериалов в Индию было оформлено 30 фитосанитарных сертификатов.

