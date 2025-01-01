Пермскую пенсионерку обманули с помощью дипфейка Поделиться Твитнуть

В отделение полиции Ленинского района Перми обратилась местная жительница 1945 г.р. Она сообщила о том, что стала жертвой телефонных аферистов. Об этом сообщили в регуправлении МВД.

По словам пенсионерки, ей поступил звонок через популярное приложение для обмена сообщениями. Звонившая предложила ей принять участие в видеоконференции с известной «медийной личностью». Во время конференции потерпевшей сообщили о подозрительных операциях на её счетах и необходимости следовать инструкциям сотрудника Росфинмониторинга, который свяжется с ней позже. Поверив звонившему, обманутая женщина сняла со своего счёта в банке свыше 500 тыс. руб. и отдала деньги курьеру. По данному факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Пенсионерка была убеждена, что общалась по видеосвязи с реальным человеком. В действительности, изображение было создано с использованием нейросетей настолько реалистично, что пожилой человек не смог распознать фальшивку.

Такие поддельные, крайне правдоподобные видео называются дипфейками. Их отличительные черты — неестественная интонация, механический голос, редкое моргание, а также рассинхронизация движения губ и речи. К тому же, выявить обман поможет здравый смысл: знаменитости и высокопоставленные лица не звонят обычным гражданам для передачи информации.

Представители правоохранительных органов настоятельно рекомендуют гражданам быть предельно внимательными и критически оценивать звонки и сообщения. Сотрудники силовых ведомств никогда не используют мессенджеры и видеозвонки для связи с населением.

