Семью с десятью детьми из Пермского края представят к госнаграде

Александровская дума приняла решение выдвинуть семью Штефан на получение ордена «Родительская слава». Об этом сообщает тг-канал «На местах».

Супруги вместе уже 38 лет, вырастили десятерых детей и сейчас активно участвуют в воспитании 23 внуков. Леонид Штефан трудится слесарем-электриком в вагонном депо, а Любовь Штефан долгие годы работала портнихой.

Дети Леонида и Любови уже взрослые и в основном заняты в строительной сфере или занимаются собственным бизнесом. Семья любит проводить время вместе, оказывая поддержку друг другу в повседневных делах и воспитании подрастающего поколения.

Орден «Родительская слава» — это государственная награда Российской Федерации, учрежденная в 2008 году указом президента. Ею награждаются семьи, воспитывающие или воспитавшие семь и более детей, являющиеся примером социально ответственной семьи, придерживающиеся здорового образа жизни и обеспечивающие высокий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии своих детей, а также подающие пример в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения.

