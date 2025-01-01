Скончалась скрипачка оркестра musicAeterna Инна Прокопьева работала концертмейстером у Теодора Курентзиса в Пермской опере Поделиться Твитнуть

Гюнай Мусаева

20 августа ресурсы оркестра musicAeterna сообщили о смерти скрипачки Инны Прокопьевой.

Это огромная утрата для коллектива, для всех любителей музыки и особенно для пермяков. В Перми хорошо помнят Инну, которая была концертмейстером группы скрипок, когда Теодор Курентзис и его коллектив давали свой первый концерт в Перми. «Новый компаньон» писал тогда: «Между дирижёром и первой скрипкой так натягиваются невидимые струны, что даже боязно становится: а вдруг лопнут?».

Инна Прокопьева — один из тех музыкантов, которые работали в musicAeterna со дня основания в 2024 году. В некрологе, опубликованном в телеграм-канале musicAeterna, говорится:

«Вся жизнь musicAeterna — в Новосибирске, Перми, Петербурге — связана с Инной и без нее кажется немыслимой. Для Инны musicAeterna была смыслом жизни, ради которого она всю себя отдавала до последней капли и до последнего мгновения. Как не раз говорила Инна, «мы были как одна семья».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.