Врачи в Перми спасли от инвалидности раненого в позвоночник участника СВО

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми врачи городской клинической больницы имени академика С.Н. Гринберга провели сложную операцию, в результате которой сумели восстановить поврежденный позвонок участнику специальной военной операции, предотвратив инвалидность.

Как рассказали в Минздраве региона, 58-летний Владимир в составе подразделения выполнял боевую задачу. В результате артиллерийского обстрела взрывной волной его отбросило в сторону. Мужчина потерял сознание, ударившись о дерево.

Придя в себя, он почувствовал боль, но не придал этому значения, решив, что сломал ребра. Покинув поле боя, у него не обнаружилось явных ран, поэтому военный врач заключил, что у бойца контузия и ушиб. Однако со временем боль усилилась, и мужчину направили в госпиталь, а затем эвакуировали в Пермь для детального обследования.

Министерство здравоохранения Пермского края

В больнице Гринберга пациенту сообщили о переломе седьмого грудного позвонка с высоким риском вторичного повреждения спинного мозга. Врачи отмечают, что мужчине повезло избежать этого при первичном повреждении, что позволило дождаться специализированной помощи. Иначе военнослужащий мог бы навсегда остаться в инвалидном кресле.

