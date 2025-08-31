В Дом.ру банке продолжается акция по РКО для новых клиентов До 31 августа 2025 года предприниматели могут получить 100%-ную скидку на стоимость пакета «Оптимальный» в течение первых трёх месяцев обслуживания Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено АО КБ «Урал ФД»

В Дом.ру банке (финансовый бренд АО КБ «Урал ФД») продолжает действовать акция «Оптимальное решение» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Новые бизнес-клиенты при открытии расчётного счёта в пакете «Оптимальный» получают три месяца бесплатного обслуживания*. Принять участие в акции можно до 31 августа 2025 года.

Тариф «Оптимальный» разработан для представителей малого и среднего бизнеса. Он сочетает в себе приемлемую стоимость и комфортные условия для расчётов с поставщиками, заказчиками и сотрудниками.

В составе предложения:

— открытие счёта онлайн;

— переводы на счета физических лиц до 300 тыс. руб. в месяц;

— приём наличных денежных средств до 200 тыс. руб. в месяц;

— начисление процентов на остаток — 1% (max 4 тыс. руб.);

— платежи в бюджет и внутри банка бесплатно;

— выписки в электронной форме бесплатно;

— зарплатный проект;

— персональный клиентский менеджер.

Сбалансированный набор опций позволяет сократить расходы, а благодаря качественному сопровождению, оперативной поддержке и технологичному интернет-банку, предприниматель может делегировать рутинные задачи опытным специалистам и сосредоточиться на главном — развитии бизнеса.

Узнайте более подробную информацию об акции «Оптимальное решение» на сайте банка Дом.ру, в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов и по тел. 8-800-100-10-40. Откройте расчётный счёт онлайн по ссылке.

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.

*На стоимость услуг внутри пакета скидка не распространяется.

Реклама. АО КБ "Урал ФД". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8itRfuN3GiveuGfK26uhLYN5qTB1Nq7TrUhjTiPZUiFVnsmBp7

