Пермское УФАС выписало нарушителям штрафов на сумму свыше 8,5 млн рублей Ведомство подвело итоги работы за шесть месяцев 2025 года

фото: ФАС России

Пермское Управление Федеральной антимонопольной службы представило данные о штрафных санкциях, применённых в различных областях контроля в первой половине 2025 года.

Как пишет ВЕТТА, более 6,6 млн руб. было взыскано за нарушения в области монополистической деятельности, свыше 140 тыс. руб. — за нарушения в сфере закупок, 331 тыс. руб. — за нарушения в области рекламы и недобросовестной конкуренции, 662 тыс. руб. — за нарушения со стороны органов власти и в процедурах торгов, 725 тыс. руб. — за нарушения на товарных рынках и в сфере экономической концентрации.

Всего за полгода Пермское УФАС наложило штрафов на общую сумму свыше 8,5 млн руб.

В ведомстве отметили, что штрафные санкции применяются в качестве крайней меры воздействия на тех, кто нарушает законодательство. В основном антимонопольная служба в своей деятельности предпочитает профилактические меры, такие как согласование торгово-сбытовых стратегий и антимонопольных комплаенсов для организаций, а также систематизация правил, касающихся выдачи предостережений и предупреждений.

