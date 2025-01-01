К 2030 году в Пермском крае внедрят дистанционный мониторинг здоровья жителей А в 2026 году планируется запуск дистанционных консультаций «врач — пациент» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 2030 году в Пермском крае планируется внедрение системы дистанционного мониторинга здоровья жителей. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Мелехова на заседании бюджетного комитета краевого парламента. Ожидается, что система охватит практически каждого жителя Прикамья, страдающего хроническими неинфекционными заболеваниями.

По данным министерства, дистанционное наблюдение будет осуществляться с использованием носимых устройств и автоматизированных телефонных опросов пациентов для контроля их самочувствия.

Мелехова отметила, что в Прикамье уже налажены телеконсультации между врачами, и в перспективе планируется внедрение формата «врач — пациент». Специалисты используют видеосвязь в режиме реального времени, а также заочные консультации с изучением медицинской документации. В настоящее время в регионе функционирует 20 телемедицинских центров, оказывающих помощь по 40 направлениям.

В министерстве отмечают рост числа телемедицинских консультаций: в 2024 году их было проведено около 55 тыс., что на 8,2% больше, чем годом ранее. За первое полугодие 2025 года наибольшее количество консультаций пришлось на офтальмологию, кардиологию и онкологию.

Особый интерес у парламентариев вызвало внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение. Уже реализован проект по анализу медицинских снимков с помощью ИИ. Технология выполняет функцию «второго мнения»: врач проводит первичный анализ, а затем ИИ проверяет флюорограммы и маммограммы на предмет патологий.

Дальнейшее развитие этого направления связано с новым федеральным порядком оказания телемедицинской помощи, который вступит в силу 1 сентября 2025 года. Документ расширит возможности использования ИИ и оптимизирует процесс заочных консультаций. В 2026 году планируется запуск консультаций «врач — пациент», что станет важным этапом в развитии телемедицины.

