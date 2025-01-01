Стресс после отпуска испытывают 37% жителей Перми Поделиться Твитнуть

Согласно исследованию SuperJob, 37% жителей Перми испытывают стресс, возвращаясь к своим обязанностям после отпускного периода.

Женщины испытывают больше трудностей при возвращении к работе по сравнению с мужчинами. Среди респондентов с ежемесячным доходом от 100 тыс. руб. 35% сталкиваются с данной проблемой, в то время как среди тех, чей заработок ниже, этот показатель составляет 40%.

Среди популярных профессиональных категорий сложнее всего адаптироваться врачам (46% испытывают повышенную нервозность в первые дни), бухгалтерам (44%) и специалистам по связям с общественностью (43%). Меньше всего жалуются на постотпускной стресс дизайнеры (15%), программисты и маркетологи (по 22%). Очевидно, что адаптация к рабочему ритму затруднена для тех, чья деятельность требует непрерывного контроля и быстрого включения в процессы. В то время как специалисты, работающие по более стабильному графику или с конкретными задачами, восстанавливают рабочий темп значительно проще.

