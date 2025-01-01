Депутатов ЗС Пермского края от КПРФ уличили в недекларировании доходов В пресс-службе Законодательного собрания пока не комментируют результаты проверки прокуратуры Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Прокуратура Пермского края направила претензии в адрес двух депутатов Законодательного собрания, работающих в парламенте Прикамья на постоянной основе. По мнению представителей надзорного органа, Игорь Малых и Владимир Мальчиков, представляющие фракцию КПРФ, не отразили в своих декларациях сведения о доходах, полученных от сдачи в аренду принадлежащей им недвижимости. Следует отметить, что депутатам, получающим заработную плату от Законодательного собрания, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

В пресс-службе Законодательного собрания отказались от комментариев по поводу результатов проверки, проведенной прокуратурой. По имеющейся информации, оценку данным фактам даст специальная комиссия представительного органа. Эксперты предполагают, что в результате Малых и Мальчиков могут быть переведены на работу на непостоянной основе. Не исключается возможность обращения прокуратуры в суд с иском о досрочном прекращении их депутатских полномочий.

По информации издания, в ходе ежегодной проверки деклараций депутатов Законодательного собрания Пермского края прокуратура выявила расхождения в представленных документах у 22 народных избранников. После обсуждения между парламентом и надзорными органами претензии были сняты в отношении 20 депутатов, за исключением Игоря Малых и Владимира Мальчикова.

