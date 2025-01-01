Пермское предприятие задолжало работнику более 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми работник, имеющий стаж работы в особых условиях более 16 лет, не получил от своего работодателя свыше 1 млн руб. положенных выплат. При расчёте заработной платы бухгалтерия организации допустила ошибки в начислении северных и вахтовых надбавок. Кроме того, сотруднику не была в полной мере оплачена компенсация за неиспользованный отпуск. Для защиты своих интересов гражданин обратился в судебные органы.

В ходе судебного разбирательства доводы истца были полностью подтверждены. Установлено, что работодатель не принял необходимые меры для определения стажа работника. При этом трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях давал право сотруднику на получение надбавки в размере 80%. Проверка расчётных листков также подтвердила факт длительной невыплаты вахтовой надбавки за отработанные дни. Нарушения были выявлены и в начислении компенсации за ежегодный отпуск. В итоге суд обязал организацию выплатить бывшему сотруднику 1 млн 171 тыс. руб. недополученных выплат, а также 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за длительное нарушение трудовых прав.

Исполнением решения суда занялись сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю, так как компания-должник была зарегистрирована в Индустриальном районе Перми.

Руководитель организации был уведомлен о начале исполнительного производства и предупрежден о возможных последствиях неисполнения судебного решения.

Для принудительного взыскания долга судебным приставом были арестованы денежные средства, находящиеся на счетах предприятия.

В результате предпринятых действий задолженность была погашена в полном объёме, исполнительное производство завершено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

