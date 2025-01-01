В Пермском крае вдвое сократилось количество магазинов российской обувной сети В компании «Юничел» заявляют об оптимизации Поделиться Твитнуть

фото: senivpetro

freepik.com

В Перми 31 августа прекратит работу магазин «Юничел» в ТЦ «Браво 2». Информация об этом размещена в самом торговом центре. Это будет уже шестой магазин популярной обувной сети, прекративший работу в Прикамье в этом году. Ранее были закрыты точки по следующим адресам: ул. Маршала Рыбалко, 87; ул. Уральская, 113; ул. Народовольческая, 3; пр. Парковый, 23 в Перми; а также на пр. Комсомольский, 5 в Краснокамске. Об этом пишет 59.ru.

В Перми продолжают функционировать пять магазинов «Юничел», расположенных по адресам: ул. Стахановская, 40а (ТЦ «Аврора»); ул. Чкалова, 30 (ТЦ «Удача»); ул. Вильямса, 37/1; ул. Ленина, 96; ул. Уинская, 9.

Несмотря на отсутствие официальной информации на сайте и в социальных сетях, пользователи активно обсуждают закрытие магазинов «Юничел» в различных городах. Представители компании объясняют происходящие изменения стремлением к улучшению качества обслуживания и расширению ассортимента, предлагая онлайн-заказы в качестве альтернативы.

Ранее, в конце 2024 года, «Юничел» выставил на продажу свои обувные заводы в Златоусте и Оренбурге, объясняя это высокими кредитными ставками и низкой рентабельностью. Весной 2025 года все три завода были закрыты с последующим увольнением сотрудников.

Согласно данным «Контур.Фокус», АО «Обувная фирма «Юничел» зарегистрировано в Челябинске в 1996 году. В Перми магазины сети работают через ООО «ПермьОбувьТорг», зарегистрированное в 2010 году. В 2024 году компания задекларировала чистую прибыль в размере 3,2 млн руб., имея в штате 45 сотрудников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.