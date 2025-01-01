На Пермской судоверфи для круизного лайнера «Байкал» собрали 24 секции Трёхпалубный электроход спроектирован компанией «Эмпериум» Поделиться Твитнуть

Фото: группа "ООО «Пермская судоверфь»" ВКонтакте

В Перми продолжается строительство круизного лайнера «Байкал». На текущий момент собрано 24 секции из запланированных 80, сообщили в «Пермской судоверфи».

На предприятии пояснили, что процесс создания каждой секции включает несколько ключевых этапов: начинается всё с раскроя металла, затем проводится обработка поверхности, удаление заусенцев. После этого отдельные элементы собираются в предварительную конструкцию, которая подвергается сварке. В завершение наносится слой грунтовки.

Тщательно выстроенный технологический цикл производства секций гарантирует высокую прочность, надёжность сварных швов, водонепроницаемость и соответствие геометрическим параметрам, что подтверждено экспертами Российского морского регистра судоходства.

Основные параметры секций: длина варьируется от 3,3 до 3,8 м, ширина — от 6,2 до 14,9 м, высота составляет 1,6 м. Вес каждой секции колеблется от 7 до 15 т и более.

Трёхпалубный электроход проекта ТФРП 700 «Байкал» спроектирован компанией «Эмпериум» по заказу «ВодоходЪ» для круизных и прогулочных рейсов по озеру Байкал. Вместимость судна составляет 70 пассажиров в круизном варианте и 152 пассажира для прогулочных маршрутов.

Как ранее писал «Новый компаньон», церемония закладки круизного судна «Байкал» состоялась 15 ноября 2024 года.

