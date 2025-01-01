Филиал «ПМУ» организовал летний отдых для детей сотрудников В этом сезоне отдохнули 127 детей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми подвел итоги детской летней оздоровительной кампании. В этом сезоне 127 детей сотрудников отдохнули в лагерях Пермского края при финансовой поддержке Компании: предприятие компенсировало 85% стоимости путевок.

Родители могли выбрать один из четырех лагерей: «Сосновый бор» и «Звездный» на Гайве, «Салют» в деревне Ключики Пальниковского сельского поселения и «Нечайка» в деревне Ласьва Пермского района.

Каждый лагерь предложил насыщенную детскую программу: спортивные соревнования, творческие мастер-классы и дискотеки.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Сергей Мусихин, инженер по наладке и испытаниям филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— В этом году две мои дочки побывали в лагере «Сосновый бор» — и это было здорово! Как родитель, я очень ценю возможность подарить детям это летнее приключение: свежий воздух, активные игры, новые друзья. Конечно, первое время девочки скучали по дому, но уже через пару дней втянулись: с азартом осваивали мастер-классы, резвились в бассейне.

