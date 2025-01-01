Финал чемпионата «Профессионалы» по 22 промышленным компетенциям пройдёт 25 августа Поделиться Твитнуть

фото предоставлено организаторами чемпионата "Профессионалы"

В Калуге стартует финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по 22 промышленным компетенциям: от сварочных технологий и электромонтажа до мобильной робототехники и эксплуатации БПЛА. В торжественной церемонии открытия чемпионата примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.

Деловая программа финала чемпионата пройдет в формате Форума СПО и станет ключевым дискуссионным событием отрасли в год 85-летия системы среднего профессионального образования. В форуме примут участие эксперты в сфере образования, руководители образовательных организаций, преподаватели колледжей и техникумов, представители органов власти и бизнес-сообщества из 89 регионов РФ.

Мероприятия соревновательной и деловой программы финала чемпионата в Калуге пройдут с 26 по 29 августа на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала состоится 30 августа.

В 2025 году финал чемпионата «Профессионалы» по различным блокам компетенций проводится в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях. В ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года.

