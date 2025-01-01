Россельхознадзор обнаружил в Прикамье почти 2 тонны опасного мяса На продукцию не было документов Поделиться Твитнуть

В Октябрьском округе Прикамья обнаружена нелегальная торговля продуктами животноводства общим весом 1910 кг. На товарах не было информации о дате производства, правилах хранения и изготовителе. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Инспекция Россельхознадзора 25 июля выявила продажу сельди, сала, копченых крыльев и филе индейки на улице без холодильников.

Эти нарушения противоречат российским законам о ветеринарии, качестве продуктов, безопасности питания и правилам оформления ветеринарных документов.

Нарушителю выписали административный штраф.

