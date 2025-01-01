В детских садах Прикамья введут образовательную программу «Разговоры о важном» Она начнёт действовать с 1 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край стал одним из 22 российских регионов, где в детских садах будет апробирована образовательная программа «Разговоры о важном». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Занятия для дошколят начнут проводить уже с 1 сентября этого года. В число регионов из ПФО, кроме Пермского края, вошли Самарская и Нижегородская области. Также в проекте будет участвовать Москва. В эксперименте участвуют 100 детских садов.

«Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру. Поэтому так важно, чтобы воспитание с самого начала было осознанным, бережным и соответствующим возрасту», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Детям будут рассказывать о важности семьи и дружбы, формировать навыки общения и сотрудничества. Среди других тем — развитие доброты, честности, справедливости, милосердия, а также знание истории, уважение к культуре России и любовь к родине.

Все это будет проходить в форме игр, творческих заданий или бесед.

