В Прикамье простились с участником СВО Алмазом Аковым из Барды Он служил помощником грантомётчика

Фото: администрация Бардымского округа

В селе Тюндюк Бардымского округа простились с участником СВО, стрелком Алмазом Аковым. Об этом местные власти сообщили на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Алмаз Аков родился в с. Тюндюк 24 февраля 1974 года. Он закончил там Тюндюковскую школу, а с 1992 по 1993 годы служил в рядах Российской Армии. После службы получил профессии юриста и землеустроителя.

Фото: администрация Бардымского округа

В этом году, 1 марта, мужчина подписал контракт на участие в СВО. Он служил там помощником гранатомётчика и погиб при выполнении задания в зоне боевых действий.

Фото: администрация Бардымского округа

В местной администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего.

