На участие в Пермском марафоне подали заявки более 15 тысяч человек В главном спортивном событии осени примут участие жители 60 регионов

Архив ИД «Компаньон»

Под руководством мэра Перми Эдуарда Соснина состоялось совещание по подготовке к марафону. На главное спортивное событие ожидается прибытие участников из трёх стран и 60 регионов, представляющих более 400 городов.

По данным градоначальника, в этом году в забеге примут участие кенийские спортсмены, а также ведущие российские легкоатлеты, что обещает захватывающее соревнование.

Для участников и зрителей подготовлена обширная развлекательная программа. Пермяков приглашают посетить мероприятие семьями. Будут организованы развлекательные зоны для детей, спортивные площадки, выставка медалей прошлых лет, торговый павильон с атрибутикой. По окончании забегов состоится концерт с участием DJ Smash и других артистов, а также шоу «Марафон на диване».

Жители Перми еще могут зарегистрироваться. Вся информация о Пермском марафоне доступна на сайте, где можно найти ответы на все интересующие вопросы.

Пермский марафон — одно из крупнейших спортивных событий на территории Северного Урала. Он проходит с 2017 года.

