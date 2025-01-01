В Перми начали ремонтировать участок от площади Гайдара до железнодорожного вокзала Власти обещают завершить все работы до конца года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Дзержинском районе Перми стартовал ремонт участка ул. Ленина, от площади Гайдара до вокзала Пермь II. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас идёт снятие старого покрытия. Планируется замена дорожного полотна, обновление разметки, ремонт колодцев и части тротуаров. Общая площадь ремонтируемой территории составляет около 6,5 тыс. кв. м, а протяжённость — 520 м. Этот объект завершает список дорожных ремонтов в Перми в текущем году.

Всего в этом году по нацпроекту чиновники планируют обновить 17 дорожных участков в краевой столице. Все работы должны быть завершены до конца года.

