Похитившего у пенсионеров свыше 3,5 млн рублей курьера будут судить в Перми Он приезжал домой к обманутым и забирал у них деньги

Сергей Глорио

В Перми перед судом предстанет курьер телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров свыше 3,5 млн руб., сообщает краевая прокуратура.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жителя Перми. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, с причинением значительного и крупного ущерба) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счета, с причинением значительного ущерба).





Отмечается, что преступники звонили пенсионерам и сообщали, что их родственник стал участником ДТП, а для решения проблемы нужно передать курьеру деньги.





Курьер приезжал к обманутым домой и забирал деньги, их он вносил на счета преступной группы. Кроме того, в 2023 году, будучи студентом колледжа, мужчина списал с банковского счёта друга 10 тыс. руб.





Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми.

