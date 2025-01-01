В Перми завершён ремонт улицы Старцева
Обновлена также проходящая рядом дорога-дублёр
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Перми отремонтирован участок ул. Старцева от бульвара Гагарина до трёхуровневой развязки в микрорайоне Ива общей протяжённостью 1,9 км.
В краевом министерстве транспорта рассказали, что этот участок является основным выездом из города на Восточный обход, по нему проходят пермские и межмуниципальные маршруты. Из-за высокой интенсивности движения здесь образовалась сильная колейность — местами глубже 5 см.
В ходе работ подрядная организация фрезеровала старое дорожное полотно и уложила новый асфальт, обустроила съезды с дороги, нанесла разметку и установила дорожные знаки. Также была обновлена проходящая рядом с ремонтируемым участком дорога-дублёр — от поворота к ул. Старцева, 15/1 до автобусной остановки «Жигулёвская улица».
В краевом минтрансе подчеркнули, что гарантия на все работы составляет пять лет. Приёмку дороги провела комиссия, в которую вошли представители ведомства, «Пермблагоустройства», а также инспекторы Общественной палаты Пермского края Дмитрий Шешуков и Станислав Ольшанецкий.
Заслуженный строитель РФ Дмитрий Шешуков отметил, что общественный контроль позволяет посмотреть на итоги проведённого ремонта со стороны.
«Мы можем указать на недочёты, подсказать подрядчику, как лучше их устранить и что нужно учесть в будущей работе. Мы видим, что нас слышат и к нам прислушиваются. За десять лет работы мне есть, с чем сравнить. Качество работ выросло, и это радует», — отметил он.
Добавим, что в 2025 году по нацпроекту отремонтирован выезд на Восточный обход по ул. Лихвинской (от ул. Старцева до ул. Братской) и ул. Братской (от ул. Лихвинской до автобусной остановки «Биомед») — общая длина обновлённых участков превысила 2,3 км. Кроме того, продолжается ремонт участка ул. Уинской от ул. Макаренко до ул. Юрша протяжённостью 600 м и отрезок ул. Лянгасова между зданиями № 96а и 135 в Орджоникидзевском районе Перми — это также выезды на объездную города.
В целом в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в столице региона в текущем году будет отремонтировано 17 объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью свыше 15 км. Напомним, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе идёт заблаговременная контрактация, благодаря которой многие улицы удаётся ремонтировать с опережением графика. Почти все объекты 2025 года были обновлены в прошлом сезоне, в текущем идёт ремонт улиц и дорог 2026 года.
