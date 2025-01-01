В Перми завершён ремонт улицы Старцева Обновлена также проходящая рядом дорога-дублёр Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Перми отремонтирован участок ул. Старцева от бульвара Гагарина до трёхуровневой развязки в микрорайоне Ива общей протяжённостью 1,9 км.

В краевом министерстве транспорта рассказали, что этот участок является основным выездом из города на Восточный обход, по нему проходят пермские и межмуниципальные маршруты. Из-за высокой интенсивности движения здесь образовалась сильная колейность — местами глубже 5 см.

В ходе работ подрядная организация фрезеровала старое дорожное полотно и уложила новый асфальт, обустроила съезды с дороги, нанесла разметку и установила дорожные знаки. Также была обновлена проходящая рядом с ремонтируемым участком дорога-дублёр — от поворота к ул. Старцева, 15/1 до автобусной остановки «Жигулёвская улица».

В краевом минтрансе подчеркнули, что гарантия на все работы составляет пять лет. Приёмку дороги провела комиссия, в которую вошли представители ведомства, «Пермблагоустройства», а также инспекторы Общественной палаты Пермского края Дмитрий Шешуков и Станислав Ольшанецкий.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Заслуженный строитель РФ Дмитрий Шешуков отметил, что общественный контроль позволяет посмотреть на итоги проведённого ремонта со стороны.

«Мы можем указать на недочёты, подсказать подрядчику, как лучше их устранить и что нужно учесть в будущей работе. Мы видим, что нас слышат и к нам прислушиваются. За десять лет работы мне есть, с чем сравнить. Качество работ выросло, и это радует», — отметил он.

Добавим, что в 2025 году по нацпроекту отремонтирован выезд на Восточный обход по ул. Лихвинской (от ул. Старцева до ул. Братской) и ул. Братской (от ул. Лихвинской до автобусной остановки «Биомед») — общая длина обновлённых участков превысила 2,3 км. Кроме того, продолжается ремонт участка ул. Уинской от ул. Макаренко до ул. Юрша протяжённостью 600 м и отрезок ул. Лянгасова между зданиями № 96а и 135 в Орджоникидзевском районе Перми — это также выезды на объездную города.

В целом в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в столице региона в текущем году будет отремонтировано 17 объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью свыше 15 км. Напомним, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе идёт заблаговременная контрактация, благодаря которой многие улицы удаётся ремонтировать с опережением графика. Почти все объекты 2025 года были обновлены в прошлом сезоне, в текущем идёт ремонт улиц и дорог 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.