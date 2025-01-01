В Прикамье на рабочем месте скончался сотрудник автосервиса
Госинспекция труда начала проверку
Государственная инспекция труда Пермского края организовала проверку в связи со смертельным инцидентом с сотрудником автосервиса в Березниках. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Как выяснилось, работник скончался вечером 16 августа. Согласно уведомлению от работодателя, мастер-приёмщик 1977 г.р. потерял сознание при входе на работу после перекура. Прибывшие медики констатировали смерть.
По словам замруководителя Гострудинспекции Павла Бахтагареева, после происшествия была создана комиссия для выяснения обстоятельств и причин трагедии. Комиссия проанализирует документы о работе сотрудника, особенно в части режима труда и отдыха. Также комиссия запросит результаты медэкспертизы для установления точной причины смерти.
Если будут обнаружены нарушения трудового законодательства, то ведомство примет административные меры.
