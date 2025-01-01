В Пермском крае за пять лет отремонтируют 350 км автодорог В программу реконструкции включены также 140 мостовых переходов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае рассмотрели проект модернизации дорожной сети на следующие пять лет, реализуемый в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минтранса.

В течение этого периода в регионе планируется восстановить свыше 200 дорожных участков общей длиной 350 км, а также включить 140 мостовых сооружений в программу реконструкции (на дорогах регионального значения и в муниципалитетах).

В настоящее время в крае ведутся работы по ремонту 53 дорожных и уличных отрезков (протяженностью более 95 км) и 35 мостов. На данный момент готовность этих объектов оценивается в 84%.

В перспективе ближайшей пятилетки предполагается довести до нормативного состояния 80,1% региональных трасс (сейчас этот показатель составляет 78,7%), а опорную сеть дорог улучшить до уровня 87,2% (в настоящее время — 81%).

