Елена Бардукова Рынок такси в Пермском крае обелён на 91% В официальном статусе работают более 1,4 тысячи водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уровень легальности водителей такси в Прикамье, по данным на 1 августа 2025 года, составляет 91%. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Управления ФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова.

В официальном статусе — трудоустроены, являются индивидуальными предпринимателями или самозанятыми — работают свыше 1,4 тыс. водителей.

Наталья Гурова напомнила, что проект по обелению пассажирских перевозок (такси) начался в декабре 2024 года. Это было связано с изменениями в законодательстве, касающемся пассажирских перевозок легковыми такси. Таксопарки могут сотрудничать с водителями для выполнения пассажирских перевозок и транспортировки багажа только при условии, что водитель является самозанятым, индивидуальным предпринимателем или трудоустроенным в качестве работника таксопарка. Количество легализованных водителей такси в Пермском крае на тот момент составляло 51%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.