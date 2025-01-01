В Перми цены на первичное жильё выросли на 14% Спрос за месяц вырос на 18% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным «Циан.Аналитики», квадратный метр в новостройках Перми прибавил в цене 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении рост составил 14%, достигнув отметки в 162 тыс. руб. за «квадрат». Об этом пишет «Рифей».

Аналитики зафиксировали увеличение спроса на первичное жилье в августе на 18% относительно июля. По мнению экспертов, это связано с уменьшением ключевой ставки Центрального банка.

Наиболее интенсивный рост цен наблюдался в Севастополе, Оренбурге, Набережных Челнах и Барнауле. Удорожание квартир объясняется сокращением предложения новых объектов с более доступной ценой. Застройщики продолжают практику регулярного повышения цен, а также сохраняется высокая стоимость проектного финансирования.





