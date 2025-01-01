Каршеринг «Яндекс Драйв» заработал в Перми 19 августа Пермь стала восьмым городом присутствия сервиса Поделиться Твитнуть

В Перми 19 августа начал функционировать сервис каршеринга «Яндекс Драйв». Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе компании, автопарк насчитывает свыше 200 автомобилей Haval Jolion, доступных для аренды через мобильное приложение «Драйв» или «Яндекс Go».

Поминутная аренда предлагается по тарифу «Минуты» по цене от 12 руб. Для более длительных поездок рекомендуется выбирать тариф «Часы и дни». Стоимость двухчасовой поездки начинается от 350 руб. Зона покрытия сервиса включает Пермь и близлежащие населенные пункты, такие как Нытва, Краснокамск и Звёздный. Детальную информацию о зоне обслуживания можно найти на карте в приложении.

Воспользоваться услугой аренды могут лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие водительское удостоверение категории «B». Безопасность обеспечивается технологиями «Яндекса». Каждая машина в автопарке «Драйва» оборудована телематической системой и множеством датчиков, способствующих безопасному вождению. Система анализирует резкое торможение, небезопасную смену полосы движения, прохождение поворотов на высокой скорости и превышение установленного скоростного режима. На основе этих данных формируется персональный рейтинг каждого водителя. В настоящее время более 90% пользователей «Драйва» демонстрируют аккуратный стиль вождения.

Пермь стала восьмым городом присутствия сервиса «Яндекс Драйв», который также работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове и Калининграде.

