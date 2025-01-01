Минтранс объяснил рост нарушений ПДД в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В Министерстве транспорта Пермского края объяснили увеличения числа зарегистрированных нарушений дорожных правил (ПДД) в регионе. Как ранее сообщалось, рост данного показателя в Прикамье достиг 42,9%, что ставит регион на третье место по динамике роста в стране, после Удмуртии (+58,4%) и Липецкой области (+50,9%).

Представители Минтранса подчеркнули изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что увеличение числа выявленных нарушений связано с улучшением работы по их обнаружению, в частности, благодаря использованию технических средств. За первое полугодие 2024 года с помощью средств фиксации было зафиксировано 393,5 тыс. нарушений ПДД, а за аналогичный период 2025 года этот показатель вырос до 543,4 тыс. Таким образом, рост количества нарушений, выявленных с использованием технических средств, составил 38%.

В ведомстве отметили, что такая динамика обусловлена согласованными действиями Госавтоинспекции, краевого Минтранса и Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) по устранению опасных участков, выявленных по итогам 2023 года. В июне 2024 года были введены в эксплуатацию 32 новых комплекса фотовидеофиксации, размещенные исключительно в местах, где наблюдалась повышенная аварийность или существовал риск ДТП. Кроме того, был произведён апгрейд 71 существующего комплекса. В ноябре 2024 года были установлены ещё три новых комплекса в потенциально опасных местах, определенных по результатам анализа аварийности за 2024 год.

