Жителей Прикамья предупредили о появлении в небе БПЛА самолётного типа

Поисково-спасательная служба Кунгурского округа (КМО) проинформировала жителей Пермского края о появлении в небе 19 августа беспилотных летательных аппаратах самолётного типа.

Уведомление о начале полётов дронов было размещено в официальном сообществе ведомства. Согласно информации от спасателей, в течение дня два БПЛА будут выполнять задачи в пределах округа. Оператором данных устройств выступает компания «Геоскан».

Уточняется, что полёты беспилотников запланированы до 18 часов на территории от п. Ергач до д. Хмелевка.

В ведомстве также раскрыли цель использования летающих аппаратов. Выяснилось, что они будут задействованы для обнаружения очагов произрастания борщевика в Кунгурском округе. Подобные мероприятия проводились и ранее. Подчеркивается, что все необходимые разрешения на проведение работ получены.

