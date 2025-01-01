Елена Бардукова Количество юрлиц в Пермском крае снизилось на 1,6% Растёт количество самозанятых и индивидуальных предпринимателей Поделиться Твитнуть

По данным на 1 августа 2025 года, в Прикамье зарегистрировано 48,7 тыс. юридических лиц — на 1,6% меньше, чем в первые семь месяцев 2024 года.

Руководитель Управления ФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова пояснила, что общая тенденция на снижение количества юрлиц наблюдается в последние годы по всей стране. По её словам, идёт системная работа по очищению реестра от недействующих компаний, организаций, созданных не для ведения предпринимательской деятельности.

При этом в январе-июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Пермском крае на 5,3% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей — с 70,4 тыс. до 74,2 тыс. Их основными видами деятельности являются оптовая и розничная торговля, строительство, транспортировка и хранение.

Число самозанятых в Прикамье также показало рост — с 191,37 тыс. в прошлом году до 254,1 тыс. человек в 2025 году (+32,7%). Самые популярные сферы деятельности — строительство, оказание автоуслуг, IT-сфера, сервисы красоты и реклама.

