Экспозиция «Трудовые династии Пермского края» переезжает из Москвы в Пермь Она разместится на «Заводе Шпагина»

В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в Москве завершается показ экспозиции, посвящённой пермским трудовым династиям, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Экспозиция была открыта для посетителей в Москве с 16 мая, и за это время её посетили около 11,5 тыс. человек.

Материалы выставки рассказывают о судьбах 60 трудовых династий Пермского края, представляющих различные сферы деятельности, включая культуру, спорт, образование, здравоохранение и промышленность. Суммарный стаж работы этих семей в своих отраслях превышает четыре тысячи лет.

Чтобы жители и гости Пермского края также смогли ознакомиться с экспозицией, губернатор Дмитрий Махонин поручил организовать её переезд с ВДНХ в Пермь. В 2026 году планируется включить материалы о трудовых династиях в выставку «Мы защищаем свой родной дом» на «Заводе Шпагина». Кроме того, информация о династиях будет доступна на специализированном сайте и в печатном издании.

