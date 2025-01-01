Елена Бардукова Поступления в консолидированный бюджет РФ из Пермского края снизились на 11,3% В федеральный бюджет — на 13,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За семь месяцев 2025 года поступления из Пермского края в консолидированный бюджет Российской Федерации составили 752,3 млрд руб., показав снижение на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В федеральный бюджет, в том числе, поступило 616 млрд руб. — на 13,7% меньше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель ФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова.

По этим показателям в Приволжском федеральном округе Прикамье занимает второе место, уступая Республике Татарстан — от соседнего региона в консолидированный бюджет поступило 931,3 млрд руб. На третьем месте — Самарская область (624,9 млрд руб.).

Отрицательная динамика, по словам Натальи Гуровой, связана с уменьшением поступлений нефтегазовых доходов — без их учёта поступления выросли на 5%. При этом по некоторым видам налогов, таким как НДС, УСН, НДФЛ, наблюдается положительная динамика. Так, по налогоплательщикам, применяющим УСН, зафиксировано увеличение поступлений на 1 млрд руб. (+8,9%), поступлений НДС — на 11,6 млрд руб. (+9,8%), НДФЛ — на 6 млрд руб. (+12%).

По данным на 1 августа 2025 года, поступления в консолидированный бюджет Пермского края составили 136,3 млрд руб. — на 1,5% больше, чем за семь месяцев 2024 года. В краевой бюджет — 111 млрд руб. (+1,3%), в местный — 25,3 млрд руб. (+2,3%).

Налог на прибыль показал снижение на 18,1%, наибольший рост поступлений в консолидированный бюджет Прикамья обеспечили НДФЛ (+11,9%) и налоги со специальными налоговыми режимами (+10,3%).

