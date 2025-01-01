Выдача потребкредитов в Прикамье выросла на 12,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным, предоставленным кредиторами в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2025 года в Пермском крае было оформлено 31,5 тыс. потребительских займов, что на 12,5% превышает показатель предыдущего месяца (в июне 2025 года — 28 тыс. ед.).

По всей Российской Федерации в июле было выдано 1,56 млн потребительских кредитов, демонстрируя рост на 13,1% по сравнению с июнем. Однако, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объём выданных потребительских кредитов всё ещё почти в два раза меньше.

Лидерами по количеству оформленных потребительских кредитов среди регионов РФ (в топ-30 регионов по выдаче) в июле 2025 года стали Москва (105,0 тыс.), Московская область (93,3 тыс.), Краснодарский край (64,7 тыс.), Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) (56,2 тыс.) и Свердловская область (53,8 тыс.).

Наиболее заметный рост числа выданных потребительских кредитов наблюдался в Республике Саха (Якутия) (+21,4%), Кемеровской области (+15,8%), Забайкальском крае (+15,1%), а также в республиках Башкортостан и Татарстан (по +15%).

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, что темпы потребительского кредитования с конца 2024 года в целом остаются стабильными (1,2 — 1,6 млн ед. в месяц), что указывает на стабилизацию и частичное восстановление. Одной из причин увеличения выдачи кредитов наличными в июле 2025 года стало снижение банками процентных ставок — средняя полная стоимость потребительского кредита уменьшилась сразу на 4 п.п.

