Половина жителей Перми недовольны ограничениями в Telegram и WhatsApp* Чаще против ограничений высказываются люди с высокими доходами и молодёжь

Как свидетельствуют итоги опроса SuperJob, 39% жителей Перми поддержали ограничения на голосовые и видеозвонки в Telegram и WhatsApp*. Сторонники объясняют это соображениями безопасности и надеются на увеличение личного общения.

Однако 49% опрошенных выразили недовольство. Они считают, что подобные меры не остановят мошенников, а создадут неудобства для обычных пользователей, особенно для тех, кто работает вахтовым методом или на удалённой работе и использует мессенджеры для связи с близкими.

В ходе опроса выявлены различия в отношении к ограничениям между разными группами населения. Мужчины чаще высказывались против ограничений, чем женщины, среди которых поддержка этой меры была выше.

Молодые люди до 35 лет в основном не одобряют возможные ограничения (55%), в то время как среди людей старше 45 лет поддержка достигает 47%.

Жители города с доходом свыше 100 тыс. руб. чаще выступают против блокировки звонков в мессенджерах (58%), чем те, чей доход ниже.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

