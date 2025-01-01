За незаконный лов рыбы у КамГЭС 18 пермяков привлекли к ответственности Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба депутата Госдумы РФ Антона Немкина

Сотрудники Линейного отдела полиции на железнодорожном и водном транспорте в Перми провели рейды, направленные на выявление нарушителей правил рыболовства и предотвращение незаконной добычи водных биоресурсов в реке Кама.

С 11 по 15 августа речной полицией было составлено 18 протоколов об административных нарушениях, связанных с несоблюдением правил рыбной ловли.

Административные материалы направлены на рассмотрение в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Пермскому краю.

Несмотря на действующий круглогодичный запрет, все нарушители занимались рыбалкой в двухкилометровой зоне, расположенной ниже Камской ГЭС. Привлекательность этого места для рыбаков обусловлена высокой концентрацией рыбы, которая мигрирует вверх по течению к гидроэлектростанции.

Однако рыбная ловля в данной акватории запрещена в любое время года из-за регулярных сбросов воды и близости к гидротехническим сооружениям ГЭС.

При появлении полицейского катера большинство рыбаков спешно покидали берег, а те, кто не успел убежать, получили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.