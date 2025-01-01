На СВО погиб отец четырёх детей из Прикамья Игоря Филиппова похоронят 20 августа Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время спецоперации на Украине, при исполнении воинского долга, погиб Игорь Филиппов. Администрация Верещагинского округа сообщила об этом в социальных сетях.

Игорь Филиппов родился 1 июня 1974 года в д. Пальмино Верещагинского района. Учился в Путинской школе и служил в армии на Дальнем Востоке с 1992 по 1993 год. После службы работал водителем в совхозе с. Путино. Также окончил ПТУ-71 и ДОСААФ в Верещагино. У Игоря Филиппова и его жены четверо детей.

Военнослужащий погиб 23 октября 2024 года. Обстоятельства гибели местные власти не раскрывают.

В администрации выразили соболезнования семье и близким Игоря Филиппова: отцу Алексею Михайловичу, матери Просковье Васильевне, сестре Ирине, брату Александру, дочери Ирине и сыновьям Максиму, Роману и Данилу.

Прощание с военнослужащим состоится 20 августа. Церемония прощания пройдёт в Путинском СЦД (клубе) с 11:00, а траурный митинг начнётся в 11:30.

