Экс-замглавы Лысьвы отсудила 20 тысяч рублей за оскорбление в Интернете Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжаются случаи, когда пользователей соцсетей привлекают к ответственности за оскорбления, требуя компенсацию морального вреда.

Житель Лысьвы в Пермском крае осуждён за публикацию в Интернете. Он оставил грубый комментарий под новостью о признании виновной бывшей заместительницы главы города.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю, оскорбительное высказывание вызвало у женщины целый ряд негативных последствий: депрессию, бессонницу и снижение работоспособности. Ей также пришлось оправдываться перед родственниками и знакомыми, что усугубило её моральные страдания, которые она решила компенсировать через суд.

Суд признал факт оскорбления в Интернете, основываясь на протоколе об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Показания свидетелей подтвердили глубокие переживания истца. В результате суд обязал ответчика выплатить 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального ущерба.

Чтобы добиться исполнения решения суда, судебным приставам Лысьвы пришлось применить к должнику различные меры принудительного взыскания. Пристав ограничил возможность регистрации автомобилей, принадлежащих должнику, а также обратил взыскание на его банковские счета. Кроме того, мужчину обязали выплатить исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного листа. Это привело к полной оплате задолженности.

Напомним, в октябре 2024 года была осуждена замглавы администрации Лысьвенского городского округа Наталья Юркина. Её признали виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Преступление Юркина совершила в 2022 году, когда возглавляла в администрации города управление благоустройства дорожной деятельности. Следствие установило, что чиновница подписала документы, касающиеся капитального ремонта объекта на территории города. В результате стоимость работ выросла. При этом работы «не были выполнены в полном объёме», а подрядчик незаконно получил из местного бюджета более 8 млн руб. Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.