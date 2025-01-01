Пермским УФАС согласована передача имущества спорткомплексу «Молот» Преференция направлена на поддержку физкультуры и спорта Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Пермское УФАС согласовало преференцию, направленную на поддержку физкультуры и спорта. Речь идёт о передаче движимого имущества от ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» в распоряжение ООО «Молот», расположенного по ул. Лебедева, 13 в Перми. Имущество, находящееся в оперативном управлении Центра, предназначено для проведения спортивных соревнований и мероприятий.

Вместе с тем, антимонопольная служба установила чёткие рамки использования данной преференции, основываясь на положениях Закона о защите конкуренции.

Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, Пермское УФАС будет следить за тем, чтобы при реализации льготы соблюдались все антимонопольные нормы.

