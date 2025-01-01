Из Пермского края на экспорт отправлено 8 млн тонн химикатов и удобрений Это более 45% от общего объёма экспортных отправок СвЖД Поделиться Твитнуть

За январь-июль 2025 года через припортовые и приграничные станции было экспортировано 17,8 млн тонн продукции, что на 2,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом транспортировка экспортных грузов, относящихся к самому высокому, третьему тарифному классу, продемонстрировала подъём на 39%. В общей структуре погрузки СвЖД доля экспорта составила 24,4%.

Наибольший рост показали химикаты (+66%), чёрные металлы (+36%) и контейнерные грузы (+32%).

Лидерами по объёму стали удобрения (8,03 млн тонн), нефть (4,5 млн тонн) и контейнерные грузы (2,18 млн тонн).

Химические и минеральные удобрения составляют 45,1% от общего объёма экспортных отправок СвЖД. Со станций Пермского края было отправлено 8 млн тонн продукции в Бразилию, Китай и другие страны.

