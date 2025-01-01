В Перми судебного пристава осудили за злоупотребление служебным положением Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Суд в Перми вынес обвинительный приговор бывшему судебному приставу-исполнителю. Она признана виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что с апреля 2020 года по октябрь 2022-го, находясь на службе в Перми, судебный пристав-исполнитель, игнорируя интересы службы, по исполнительным производствам, касающимся обязательств администрации Перми по проведению капитального ремонта в ряде жилых зданий, намеренно издавала неправомерные постановления о привлечении коммерческих организаций для выполнения судебных решений. Эти действия создали предпосылки для нарушения основных принципов контрактной системы в области закупок.

Данное правонарушение было выявлено ГУФССП по Пермскому краю.

Суд назначил виновной наказание в виде денежного штрафа и лишения права занимать определенные должности два года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.