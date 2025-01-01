Минздрав Прикамья взыскал потраченные на обучение врача деньги Молодой специалист нарушил договор и не остался работать в больнице Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

По решению Чайковского городского суда с местного жителя взыскали 64 тыс. руб., потраченные Министерством здравоохранения Прикамья на его обучение.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, летом 2021 года Минздрав Пермского края, Чайковская центральная городская больница и местный житель заключили договор о целевом обучении.

Согласно документу, Минздрав выплачивал студенту стипендию, а больница должна была трудоустроить его. После окончания учёбы студент обязан был отработать в больнице три года, однако после получения диплома специалист не вышел на работу.

Чиновники пошли в суд и выиграли дело. Теперь бывший студент должен выплатить Минздраву 60 тыс. руб., потраченных на обучение, а также 4 тыс. руб. в качестве госпошлины.

Решение суда вступило в силу.

