В Перми запускается производство 3D-моделей для нужд машиностроителей Предприятие заработает осенью

Осенью в Пермском крае начнётся выпуск изделий, созданных с помощью 3D-печати, предназначенных для применения в авиационной, двигателестроительной, горнодобывающей и нефтедобывающей индустриях. С целью реализации данного проекта местный предприниматель совместно с партнёром из Санкт-Петербурга учредил ООО «Аддитивные системы и производство» (АСП), о чем свидетельствует информация на платформе Rusprofile.

Согласно данным «Коммерсантъ-Прикамье», ключевыми направлениями работы новой фирмы станут ковка, прессование, штамповка и профилирование, а также изготовление продукции на основе порошковой металлургии. Помимо этого, ООО займётся выпуском изделий из пластика, двигателей и турбин, обработкой металлических изделий, разработкой программного обеспечения и его оптовой продажей. На начальном этапе реализации проекта объём инвестиций оценивается в сумму до 50 млн руб.

Начало производственного процесса запланировано на сентябрь-октябрь.

