Депутата городской думы наградят за заслуги перед Пермью В городской парламент внесён проект постановления о награждении Александра Ивонина

Александр Ивонин.

Пресс-служба Пермской городской думы

Депутата Пермской городской думы предлагается наградить почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Соответствующий проект постановления за подписью председателя думы Дмитрия Малютина появился на сайте думы.

Александр Ивонин – председатель Пермского регионального отделения Паралимпийского комитета России, а также регионального отделения Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он входит в несколько координационных советов при органах власти: Совет по физической культуре и спорту при губернаторе Пермского края, где он руководит рабочей группы по разработке концепции и программы развития адаптивного спорта в Пермском крае; Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края; Координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми.

На федеральном уровне он является членом Исполнительного комитета Паралимпийского комитета России.

В Пермской городской думе он входит в состав двух комитетов: по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами и по социальной политике.

Наградить Александра ивонина предлагается «за особые заслуги в сфере общественных отношений, личный вклад в развитие и пропаганду здорового образа жизни, создание условий для адаптивной физической культуры и для спорта инвалидов».

Вместе с почётным знаком депутату будет вручено денежное вознаграждение.

